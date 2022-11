The Witcher 3 va recevoir une mise à jour ajoutant du nouveau contenu et des améliorations sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Bien que sorti depuis plusieurs années déjà, CD Projekt Red continue de mettre à jour The Witcher 3 : Wild Hunt. Alors que le 14 décembre prochain , le jeu débarque sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec tous les DLC gratuits et les deux extensions majeures, on apprend que les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch ne seront pas oubliées puisqu'elles recevront aussi une mise à jour gratuite qui leur apportera de "de nombreux ajouts et améliorations" ainsi que du contenu supplémentaire inspiré par la série The Witcher de Netflix. Plus de détails seront partagés prochainement.

Pour rappel, The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible depuis le 15 octobre 2019 sur Nintendo Switch. Plus d'infos sur le jeu avec nos news précédentes

La version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition sera disponible à l'achat numériquement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec tous les DLC gratuits publiés à ce jour et les deux extensions majeures : Hearts of Stone & Sang et Vin . De plus, une mise à jour gratuite de nouvelle génération sera disponible pour tous ceux qui possèdent une version du jeu pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Une édition physique sera publiée après le déploiement numérique initial, avec une date précise qui sera annoncée ultérieurement .