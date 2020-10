The Survivalists disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

En effet, c'est aujourd'hui que sort le jeu The Survivalists. Ce jeu est développé par la Team17 qui, si vous avez reconnu la direction artistique, sont ceux qui sont derrière l'incontournable The Escapists mais aussi Overcooked! 2, Moving Out, The Room, etc. Disponible pour 24.99€ sur l'eshop de la Nintendo Switch, The Survivalists est un jeu où votre objectif sera de survivre seul ou avec vos amis sur une île déserte. Préparez-vous pour un voyage à travers des terres sauvages aux zones diverses à génération procédurale, afin que chaque joueur vive une aventure unique

Vous n'êtes pas encore convaincu ? Découvrez dès à présent le trailer de lancement de The Survivalists ci-dessous.

Source : Nintendo