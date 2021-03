The Silver Case 2425 : retour de deux jeux cultes de Suda51 sur Nintendo Switch

Alors que nous sommes nombreux à attendre No More Heroes 3, le nouvel opus des aventures déglinguées de Travis Touchdown (malgré une présentation décevante lors du dernier Nintendo Direct- voir là) on apprend que deux autres jeux de Goichi Suda alias Suda51 vont faire leur retour sur Nintendo Switch cet été. Il s'agit de The Silver Case et de The 25th Ward: The Silver Case initialement sortis à la fin des années 90 / début des années 2000 qui sont des jeux d'enquêtes tordues bourrés de personnages étranges, de mystères et de secrets. Réunis sous le titre, The Silver Case 2425 ces deux aventures ne plairont clairement pas à tout le monde et d'ailleurs les critiques ont toujours été très partagées mais pour les fans de Suda51 ce sont des incontournables. Pour aller plus loin, retrouvez la présentation officielles des jeux et un trailer ci-dessous.

The Silver Case 2425 sera disponible le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch. Une édition Deluxe sera disponible dans la foulée- voir tous les détails ci-dessous.