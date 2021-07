The Silver Case 2425 - La compilation enfin disponible sur Nintendo Switch

Licence débutée en 1999 sur Playstation, The Silver Case revient en 2021 sur Nintendo Switch avec une nouvelle version dénommée The Silver Case 2425. Compilation des deux jeux de la licence, à savoir The Silver Case et The 25th Ward: The Silver Case, vous pouvez les retrouver dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi qu'en version boîte.

Plongez-vous dans un monde dystopique issu de l'esprit de SUDA51 ! Les 24 districts de Kanto semblent constituer une ville idyllique, mais de sinistres secrets se dissimulent sous la surface. Dévoilez le mystère d'une série de meurtres violents en incarnant un agent du Heinous Crimes Unit des districts dans The Silver Case. Retournez à Kanto dans The 25th Ward: The Silver Case alors qu'un nouveau projet du gouvernement vise à créer l'utopique 25e district de la ville. Lorsqu'une vague de suicides présumés à l'immeuble Bayside Tower Land menace de troubler l'ordre du district, on fait appel à vous pour éliminer les criminels responsables de ces morts énigmatiques. Vivez ce récit de trois perspectives différentes pour résoudre ce mystère macabre