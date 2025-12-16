The Rogue Prince of Persia est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Ubisoft signe le retour d'une de ses anciennes licences sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 avec la sortie de The Rogue Prince of Persia. Se présentant comme un roguelite d’action-plateforme en 2D accueilli positivement sur supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de cette version Nintendo Switch ci-dessous. Notre test dédié sera disponible dans nos colonnes dans les prochains jours.

Plongez dans une aventure épique et palpitante, où chaque action vibre au rythme d'une bande-son intense. Maîtrisez un combat fluide, acrobatique et réactif, associé à un parkour exigeant. Mort après mort, forgez votre propre style de jeu. À travers l'exploration et les rencontres, vous trouverez peut-être un moyen de réparer vos erreurs et de sauver l'Empire perse créé par Evil Empire.

RÉÉCRIVEZ LE DESTIN. SAUVEZ LA PERSE. PÉRISSEZ EN ESSAYANT.

Façonnez la légende d'un prince épargné par la mort, qui condamna son peuple à cause d'une erreur fatale. Faites de votre mieux pour réparer vos erreurs : chaque échec est une nouvelle chance d'explorer des chemins différents, de découvrir des secrets, de rencontrer de nouveaux personnages et d'utiliser les connaissances accumulées lors de vos précédentes tentatives pour changer le destin de votre peuple et faire vos preuves en tant que véritable prince de Perse.

MAÎTRISEZ UN STYLE ACROBATIQUE EFFRÉNÉ

En tant que prince de Perse, l'agilité est votre arme la plus puissante. Esquivez des pièges, sprintez sur les murs, enchaînez des combos acrobatiques et frappez avec précision. Chaque mouvement est une opportunité et chaque combat récompensera votre technique et votre style.

COMBATTEZ À VOTRE MANIÈRE.

Découvrez, débloquez et maîtrisez plus de 100 armes et médaillons uniques. Adaptez, améliorez et personnalisez votre équipement à chaque essai, et créez des combinaisons mortelles adaptées à votre style de jeu.

DES ESSAIS UNIQUES

Aucun essai ne se répète. Plongez dans cette aventure en constante évolution dans laquelle la narration, la métaprogression, les modificateurs de difficulté, les événements aléatoires et les niveaux générés de manière procédurale vous donneront envie de continuer à essayer.