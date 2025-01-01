The Rogue Prince of Persia débarque mi-décembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Les fans du prince de Perse seront ravit d'apprendre qu'Ubisoft vient de confirmer la date de sortie de The Rogue Prince of Persia sur consoles Nintendo Switch. Le titre sera ainsi disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch ET de la Nintendo Switch 2 à partir du 16 décembre 2025. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une version physique sera également de la partie à partir du 10 avril 2026 grâce à un partenariat entre Ubisoft, U&I Entertainment, le développeur Evil Empire et le distributeur Maximum Entertainment France.

Optimisées pour leurs possibilités de jeu portable et hybride, les versions Switch posséderont tout le contenu du lancement 1.0, incluant une variété de biomes, armes, médaillons et une direction artistique réimaginée. Les joueurs pourront apprécier la fluidité des combats, le dynamisme du parkour et la richesse de la narration partout dans leurs déplacements.

En plus des sorties sur console numérique, le partenaire d’édition U&I Entertainment a annoncé aujourd’hui que les éditions physiques Standard et Immortal de The Rogue Prince of Persia seront disponibles sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et Switch™ 2 le 10 avril 2026.

L’édition Immortal inclut le jeu complet (carte de jeu physique), un poster double face et un ensemble de cartes Fine Art présentant de superbes images du jeu du côté recto, le verso s’assemblant pour faire partie d’une carte du monde du jeu, le tout logé dans un boîtier SteelBook haut de gamme.

Les pré-commandes des versions physiques Standard et de l’édition Immortal seront ouvertes le 14 novembre. Les prix et les disponibilités sont à vérifier auprès des détaillants locaux.

Se déroulant dans le royaume de Perse magnifiquement réinterprété, The Rogue Prince of Persia™ mélange des combats acrobatiques au rythme effréné avec du parkour exigeant à une histoire riche en rebondissements. Les joueurs doivent naviguer entre des niveaux générés de façon procédurale, découvrir des secrets et rencontrer de nouveaux personnages tout en tentant de réparer une erreur fatale qui a condamné leur peuple. Chaque partie offre de nouvelles opportunités de s’adapter et d’évoluer, forgeant un style de jeu unique via l’exploration et la découverte. Avec plus de 100 armes et médaillions à débloquer et à maitriser, les joueurs peuvent personnaliser leur personnage selon leur style et besoins. L’agilité est clé : courir sur les murs, éviter les pièges et enchainer les combos spectaculaires sont indispensables pour survivre. Pour découvrir le dénouement de cette histoire épique, les joueurs devront réécrire le destin, sauver la Perse ou mourir en essayant.