The Plucky Squire / Le Vaillant Petit Page sortira mi-septembre sur Nintendo Switch

Les conteurs hors pairs de All Possible Futures viennent enfin de dévoiler la date de sortie de The Plucky Squire, que l'on doit désormais appeler Le Vaillant Petit Page par chez nous. Le conte enchanteur passant de la 2D à la 3D sera ainsi disponible à partir du 17 septembre sur l'eShop et supports concurrents. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Le Vaillant Petit Page suit les aventures magiques de Laïus et de ses amis, des personnages d’un livre de contes qui découvrent qu’il existe tout un monde en trois dimensions au-delà de la couverture. Lorsque le maléfique Ragecuite découvre que c’est lui le méchant du livre, et que son destin est d’être vaincu par le camp du Bien, il flanque l’héroïque Laïus à la porte du livre. Résultat : l’histoire est changée à jamais ! Une belle brochette de héros téméraires accompagnent Jot dans sa quête pour sauver le royaume, au sein d'un livre qui suit leurs aventures rocambolesques jusqu'en dehors de ses propres pages. Ragecuite n’a pas la moindre chance, surtout si l’excentrique sorcier DJ est de votre côté ! Frayez-vous un chemin entre des mondes 2D et 3D dans cette aventure charmante pleine d’action. Résolvez des énigmes, affrontez des blaireaux à la boxe, déplacez-vous en jetpack et bien d’autres choses encore ! De nombreux défis aussi amusants que surprenants feront de vous le héros d’un livre qui s’écrit sous vos yeux.