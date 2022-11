The Oregon Trail - Le jeu de gestion éducatif de retour sur Nintendo Switch

Les plus anciens d'entre-vous l'on peut être connu dans les bibliothèques, ou dans certaines séries TV américaines, The Oregon Trail s'apprête à faire son grand retour sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Pour rappel, le titre est un jeu de gestion éducatif vous faisant incarner un conducteur de chariot qui guide un convoi de colons de Independence jusqu’à Oregon City en 1847. Gameloft and HarperCollins viennent ainsi de confirmer que le titre va avoir le droit à un jolie ravalement de façade le 14 novembre 2022 au prix de 29,99€.

Dans The Oregon Trail, les joueurs sont placés au centre de toutes les épreuves et tribulations du voyage vers l'ouest. Ils doivent approvisionner leur chariot, choisir leur groupe de voyageurs et s'assurer qu'ils arrivent tous sains et saufs en Oregon en faisant des choix difficiles dans des situations dangereuses et inattendues. Les joueurs apprendront également la véritable histoire de la piste, y compris l'expérience des Amérindiens, ce qui est une première dans la franchise.

La version de novembre de The Oregon Trail sera une adaptation fidèle de la version Apple Arcade et a été créée avec le soutien de Gameloft Lviv. Elle comprend les cinq mises à jour de contenu précédentes, et les dernières nouveautés incluent davantage d'options d'accessibilité, d'événements et de filtres visuels pour voir le jeu d'une toute nouvelle manière ! The Oregon Trail est déjà disponible en liste de souhaits sur Steam et sera bientôt disponible sur le Nintendo eShop. Il sera également disponible en précommande sur le Microsoft Store à partir du 7 novembre.