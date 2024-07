The Oregon Trail - L'édition physique Deluxe est disponible sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore succombé à la découverte de l'Oregon en version dématérialisée sur Nintendo Switch, peut-être que sa version physique vous fera changer d'avis ! Maximum Entertainment, en collaboration avec Gameloft et HarperCollins Productions confirment que The Oregon Trail est désormais disponible sur Nintendo Switch et PS5 en édition physique dans vos commerces habituels.

Dans The Oregon Trail, les joueurs traverseront l'Ouest américain pour vivre l'aventure de leur vie. Ils connaîtront des épreuves et des péripéties en élaborant des stratégies pour approvisionner leur chariot, choisir leur groupe de voyageurs et prendre des décisions difficiles au cours de leur périple vers l'Oregon. Les joueurs découvriront également la véritable histoire de la piste, y compris les récits et les points de vue des Amérindiens. The Oregon Trail est une version moderne du jeu classique, avec un mélange de charmants personnages en pixel art, d'environnements en 3D, d'éclairages et d'effets visuels à la pointe de la technologie. Libérez votre esprit de pionnier avec plus de 80 espèces de poissons à attraper, de nombreux animaux à collectionner, de la chasse, du rafting, de la traversée de rivières à gué, des histoires à raconter autour d'un feu de camp, et bien d'autres choses encore. L'édition Deluxe de The Oregon Trail comprend : Le DLC "Cow-boys et créatures"

Édition PS5 : 3 cartes postales « Wish you were here » de lieux clés historiques du jeu

Édition Switch : 3 cartes d'art réversibles « Now and then » représentant des images d'antan

Une couverture réversible de l'emblématique piste de l'Oregon qui rappellera des souvenirs lointains.