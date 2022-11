The Oregon Trail - Le grand classique du jeu éducatif américain est disponible sur Nintendo Switch

Un grand classique du jeu éducatif américain est de retour depuis ce 14 novembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch. The Oregon Trail est donc proposé avec une nouvelle refonte graphique au prix de 29,99€, fruit du partenariat entre HarperCollins Productions et Gameloft. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

The Oregon Trail™ par Gameloft—Vivez l'expérience The Oregon Trail™ comme jamais auparavant. Version moderne des épreuves et des dangers de la piste de l'Oregon, ce successeur officiel du phénomène mondial plongera les joueurs dans des aventures exaltantes, des faits historiquement exacts aux situations les plus extrêmes. Les joueurs choisiront leur groupe, stockeront des provisions dans leur chariot et embarqueront dans un périple rempli de choix difficiles, de nouveaux dangers et de situations inattendues. Survivre aux blizzards, aux fractures, aux morsures de serpent, à la fatigue, à la famine et à la redoutable dysenterie ne sera pas une mince affaire, mais vous devrez traverser des territoires sauvages pour mener votre groupe jusqu'en Oregon. Recherchez un groupe disparu après un blizzard, transportez de la poudre explosive dans la chaleur du désert, participez à des mini-jeux de chasse et rencontrez plusieurs personnages historiques. Grâce aux événements aléatoires où les choix des joueurs affectent leur groupe et les événements futurs, l'aventure pointe toujours à l'horizon.

Toujours une nouvelle aventure

Formez et nommez votre groupe à partir de différentes classes, chacune avec ses items de départ, ses compétences et ses personnalités

Surmontez des centaines d'événements aléatoires où vos choix affectent le destin de vos voyageurs, et sont influencés par leurs compétences et traits uniques.

Prenez soin de votre groupe, de votre chariot et de vos boeufs, ou ils vous ralentiront.

Fonctionnalités inédites

Embarquez dans 15 Voyages.

Vivez 7 quêtes inspirées par des événements historiques.

Surveillez la santé, le moral, l'endurance et l'hygiène de votre groupe.

Gérez votre inventaire pour remplir votre chariot au maximum.

Entretenez votre chariot pour éviter les bris et ne pas perdre vos provisions si elles venaient à se gâter ou à tomber.

Apprenez-en plus sur des personnalités et des lieux réels dans votre journal interactif.

Attrapez des animaux intéressants et apprenez-en plus sur eux.

Attrapez + de 80 espèces dans le nouveau mini-jeu de pêche.

Obtenez + de 140 succès.

Fidèle à l'original

La chasse et la descente en radeau font leur grand retour, avec un gameplay fidèle et de nouveaux graphismes.

Dysenterie, traversées de rivières, fractures et autres situations périlleuses vous attendent !

Une direction artistique et une bande sonore époustouflantes

Un mélange magnifique de personnages pixellisés, d'environnements 3D ainsi que d'éclairages et d'effets visuels saisissants donne à ce jeu un style unique empreint de nostalgie et de modernité.

Une bande sonore originale de musiques d'inspiration country alternative combinée à des effets 8 bits.

Une représentation respectueuse

Pour la première fois, le jeu contient des histoires et des personnages jouables amérindiens, célébrant l'histoire et les cultures des peuples qui vécurent les premiers sur ces terres et y vivent encore de nos jours.

Des recherches approfondies et la participation de plusieurs consultants universitaires nous ont permis de nous assurer que tous les peuples figurant dans le jeu soient représentés avec fidélité et respect.

Licence et soutien officiels