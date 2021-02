The Legend of Zelda - Nintendo re-dépose les noms The Wind Waker et Phantom Hourglass, à quoi faut-il s'attendre ?

Si il y a une question que les fans de Nintendo ont en tête pour cette année 2021, c'est bien de savoir ce que la firme va proposer aux joueurs pour célébrer le 35ème anniversaire de la licence The Legend of Zelda. Aurions-nous un début de réponse ce jour ? Désormais connu par le public francophone pour ses petites trouvailles sur le net, Kelios de PokéKalos a déniché au fil de ses péripéties dans le web sur non pas un mais bien 2 dépôts de marque le 2 février 2021 par Nintendo pour deux titres bien connus :

Mais que faut-il comprendre par ce dépôt de marque exactement ? Plusieurs possibilités peuvent bien-sûr être émises. La première, et la plus folle consisterait en un remaster des deux jeux à destination de la Nintendo Switch. La seconde à un portage brut des jeux dans une compilation telle Super Mario 3D All-Stars. Et la troisième, une simple sécurisation des marques. Pour l'instant le mystère reste entier, mais une chose est sûre, les fans du Héros du Vent vont rester à l'affût pendant quelques temps.