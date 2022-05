The Legend of Zelda: The Triforce of the Gods : un coup d'œil sur les illustrations d'un livre dont vous êtes le héros datant de 1992 pour la sortie de Zelda : A Link to the Past

En début d'année , on vous a présenté une curiosité, un livre Zelda dont vous êtes le héros ou plutôt l'héroïne sorti au Japon en 1986 pour la sortie de The Legend of Zelda. L'occasion de découvrir de magnifiques illustrations, vintages à souhait, comme on les aime (voir ici.) Aujourd'hui, rebelotte. Toujours grâce à History of Hyrule qui cherche et archive tous les documents liés à la Legend, nous vous invitons à découvrir The Legend of Zelda: The Triforce of the Gods, qui semble être le dernier livre Zelda dont vous êtes le héros sorti au Japon en 1992 pour la sortie de The Legend of Zelda : A Link to the Past. Comme pour le titre précédent, le livre renferme une nouvelle fois de magnifiques illustrations que vous pouvez retrouver ci-dessous ou, carrément, en feuilletant le livre- History of Hyrule ayant comme à son habitude, scanné chaque page, pour que tous les fans puissent en profiter. Encore un morceau d'histoire et une belle trouvaille même si History of Hyrule précise que le livre à quelques petits soucis de conception avec des énigmes ne renvoyant pas aux bonnes pages par exemple.

N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet de History of Hyrule et à vous abonner à leur compte Twitter. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi au sujet de The Legend of Zelda