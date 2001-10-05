The Legend of Zelda: Oracle of Ages et Oracle of Seasons célèbrent leurs 25 ans aux Etats-Unis

Le 27 février 2001, les joueurs japonais découvraient deux aventures devenues cultes de la licence Zelda : The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Seasons. Développés par Flagship en collaboration avec Capcom et édités par Nintendo, les deux épisodes fêtent aujourd’hui leur 25e anniversaire sur le territoire américain (14 mai 2001).

À l’époque sortis sur Game Boy Color, ces deux jeux avaient la particularité de proposer des aventures complémentaires. Oracle of Ages mettait l’accent sur les énigmes et les voyages temporels, tandis que Oracle of Seasons favorisait davantage l’action et l’utilisation des saisons pour transformer le monde. Une fois un épisode terminé, il était possible d’obtenir un mot de passe afin de poursuivre l’aventure dans l’autre jeu avec du contenu inédit, jusqu’à un affrontement final contre Ganon.

Ces deux opus restent encore aujourd’hui parmi les épisodes 2D les plus appréciés de la série, notamment grâce à leurs donjons ingénieux, leurs mécaniques uniques et leur ambiance très marquée. De nombreux fans dont votre serviteur espèrent d’ailleurs voir un jour arriver un remake dans le style de The Legend of Zelda: Link's Awakening sur Nintendo Switch.

Si vous voulez vous offrir une petite dose de nostalgie, et que faire l'acquisition des cartouches est impensable pour vous vu le prix du rétrogaming, les deux titres sont également disponibles sur le Nintendo Switch Online, permettant à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ces classiques du catalogue Game Boy Color. Pour célébrer cet anniversaire, vous pouvez également revoir la bande-annonce diffusée lors de leur arrivée sur Nintendo Switch Online.