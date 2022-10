The Legend of Zelda: Oracle of Ages & Oracle of Seasons fêtent leur 21 ans en Europe

Si les fans de la franchise The Legend of Zelda gardent en référence Link's Awakening comme le meilleur opus portable, beaucoup oublient les excellents Oracle of Ages et Oracle of Seasons parus sur Game Boy Color le 5 octobre 2001 en Europe. Vous l'aurez compris, les deux opus développés par Flagship (studio indépendant fondé par Capcom) fêtent aujourd'hui leur 21 ans sur notre sol.

L'occasion pour les plus jeune de peut-être découvrir ces deux superbes opus ayant chacun des mécaniques de gameplay propres. Et pour les plus anciens comme votre serviteur, je vous laisse (re)découvrir le trailer des deux jeux, lors de leur sortie en 2013 sur l'eShop de la Nintendo 3DS, vous offrant ainsi un petit moment de nostalgie.