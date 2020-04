Un fan réalise un remake stupéfiant de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sous Unreal Engine 4

Si l'on vous parle de classiques du jeu vidéo, il n'est pas impossible que le célèbre The Legend of Zelda : Ocarina of Time soit alors évoqué. Malgré sa sortie en décembre 1998 en Europe, cet incontournable de la Nintendo 64 fait encore parler de lui aujourd'hui. En effet, un prodigieux développeur Européen connu sous le pseudo de CryZENx s'est mis en tête de réaliser un remake de cet opus sous Unreal Engine 4, le célèbre moteur de jeu développé par Epic Games. Moteur qui est, depuis plusieurs années, réputé chez les développeurs pour ses capacités techniques bluffantes.

Cela fait maintenant plusieurs mois que CryZENx travaille sur ce projet et dans la dernière version en date, il est possible de faire l'aventure jusqu'au moment où Link rencontre pour la première fois la princesse Zelda au château d'Hyrule. Une vidéo est d'ores et déjà disponible ci-dessous afin que vous puissiez juger par vous-même de la qualité visuelle ahurissante du projet. Si cela vous intéresse, vous pouvez dès à présent rejoindre le Discord officiel de l'auteur afin de télécharger gratuitement cette démo qui vous demandera 2.9 Go d'espace sur votre ordinateur.

Malgré les efforts et le travail colossal fournis par ce développeur, il n'est pas impossible que Nintendo intervienne rapidement et supprime cette démo en libre service. Nous vous tiendrons évidemment informé sur Nintendo-Master de l'avancée du projet.

