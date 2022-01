The Legend of Zelda Ocarina of Time - Un fan recrée le jeu culte sous Unreal Engine 5

Si l'on pourrait croire que mon confrère RifRaff ne jure que par The Legend of Zelda : Breath of the Wild, j'avoue avoir énormément d'affection pour The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui fût un de mes deux premiers jeux 3D sur Nintendo 64. Figure iconique du jeu vidéo moderne, il n'en reste pas moins que le titre original est sorti en 1998 et que ses rides bien que charmantes n'attire pas forcément le regard de la nouvelle génération de joueurs. Nintendo et Grezzo ont tenté de rectifier le tir en proposant OOT 3D et Majora's Mask 3D sur Nintendo 3DS, mais cela reste un travail mineur bien que plaisant pour les fans des deux opus.

Si ce n'est manifestement pas demain la veille que nous verrons Ocarina of Time jouir des prouesses technologiques actuelles de manière officielle, les fans doués en programmation et en réalisation nous régalent depuis des années avec différents fanmades disponibles sur différents réseaux sociaux. Proposant de multiples créations de qualité sur sa page Youtube depuis bientôt 12 ans, le français RyanLink s'est lancé le projet fou de re-modéliser les lieux iconiques de Ocarina of Time sous le moteur Unreal Engine 5. Si voir un tel rendu sur console Nintendo un jour tient pour ainsi dire du fantasme, rien ne nous empêche de saluer le travail de titan abattu par RyanLink , et d'apprécier le rendu de ses premières vidéos.

Source : Youtube