The Legend of Zelda : A Link to the Past fête son 30ème anniversaire en France

Encore un signe que le temps file à toute allure. Considéré pas beaucoup comme le meilleur épisode 2D de la licence, voire le meilleur opus tout simplement, The Legend of Zelda : A Link to the Past fête aujourd'hui son 30ème anniversaire sur le sol français. Sorti initialement en novembre 91 au Japon, c'est bien en septembre 92 que la cartouche faisait son arrivée chez les possesseurs de Super Nintendo. Depuis, les joueurs ont également eu l'occasion de découvrir le titre sur Game Boy Advance en 2002-2003 ou encore sur la Super Nintendo Mini pour ne citer que les supports officiels.

Avec sa belle durée de vie pour un jeu de l'époque, son univers enchanteur, et ses nombreuses surprises, le titre reste encore aujourd'hui un jeu culte de la licence que l'on ne se lasse pas de relancer de temps à autres pour se replonger dans notre enfance. Bon anniversaire The Legend of Zelda : A Link to the Past !