The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III s'offre un trailer et une démo

Disponible à compter du 30 juin 2020 sur Nintendo Switch, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III s'est offert un nouveau trailer de plus de 5 minutes mettant en avant son univers, ses personnages, et surtout son gameplay. Nous vous laissons découvrir le tour ci-dessous. Et pour ceux qui veulent absolument voir ce que donne le jeu manettes en main, une démo est également accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Rean Schwarzer découvre un sombre complot menaçant sa patrie. Afin d'affronter cette menace ennemie, il devra endosser un rôle d'instructeur au sein d'un nouveau campus de section et former une nouvelle génération de héros pour espérer ressortir vainqueurs de ce conflit.

Source : Nintendo