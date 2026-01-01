The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon s'offre un nouveau trailer

Disponible dans une dizaine de jours sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, NIS America nous propose en ce début d'année de découvrir de nouvelles images de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous, et nous vous rappelons que pour patienter jusqu'au 15 janvier 2026 , une démo de la version Nintendo Switch est disponible sur l'eShop.

La fin annoncée du continent de Zemuria approche, tout comme la première aventure spatiale de l'humanité. La soudaine invitation de Marduk à coopérer à une série d'exercices de haute technologie mettent Van Arkride, le Ashen Chevalier Rean Schwarzer et le Father Kevin Graham au contact des secrets les plus enfouis de Zemuria.

Leurs chemins ont beau être différents, mais leur but est bel et bien le même : savoir ce qu'il y a au-delà de l'horizon.