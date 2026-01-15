The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de la licence The Legend of Heroes, le dernier opus en date The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est enfin disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents depuis le 15 janvier 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

La fin annoncée du continent de Zemuria approche, tout comme la première aventure spatiale de l'humanité. La soudaine invitation de Marduk à coopérer à une série d'exercices de haute technologie mettent Van Arkride, le Ashen Chevalier Rean Schwarzer et le Father Kevin Graham au contact des secrets les plus enfouis de Zemuria.

Leurs chemins ont beau être différents, mais leur but est bel et bien le même : savoir ce qu'il y a au-delà de l'horizon.