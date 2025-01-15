The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon dévoile son opening à quelques jours de sa sortie sur Nintendo Switch 2

À quelques jours de la sortie de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, NIS America et Nihon Falcom nous proposent de découvrir l'opening du jeu. Nous vous laissons le visionner ci-dessous. Pour rappel, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sera disponible dès le 15 janvier 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

La fin annoncée du continent de Zemuria approche, tout comme la première aventure spatiale de l'humanité. La soudaine invitation de Marduk à coopérer à une série d'exercices de haute technologie mettent Van Arkride, le Ashen Chevalier Rean Schwarzer et le Father Kevin Graham au contact des secrets les plus enfouis de Zemuria.

Leurs chemins ont beau être différents, mais leur but est bel et bien le même : savoir ce qu'il y a au-delà de l'horizon.