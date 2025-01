The Last Hero Of Nostalgaia s'offre une version physique grâce à Super Rare Games

Si vous êtes un amateur de la licence Souls de From Software et que vous appréciez aussi les jeux aux aspect rétro, vous avez surement entendu parler de The Last Hero Of Nostalgaia. Sorti en juin 2023, le titre va s'offrir une seconde vie grâce à un partenariat entre Super Rare Games, Coatsink et Over The Moon. Le titre sera ainsi proposé en version physique à partir du 6 février 2024 en exclusivité sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

3000 unités sur Nintendo Switch

1500 unités sur PS5

Bon point pour cette version physique, elle contiendra le jeu de base ainsi que le DLC Rise of the Evil directement sur la cartouche !