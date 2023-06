The Last Hero of Nostalgaia - Le Souls-Like s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Steam, The Last Hero of Nostalgaia s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et consoles Playstation le 20 juin prochain au tarif de 19,99€. De plus, le jeu ce Souls-like aura également le droit à son DLC le même jour répondant au nom de The Rise of Evil, qui lui sera proposé à 7,99€. En attendant la sortie du jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous son dernier trailer en date.

The Last Hero of Nostalgaia se déroule dans un monde qui célèbre la nostalgie des jeux vidéo, mêlant les systèmes complexes et l'esthétique sombre de ses inspirations de type Souls à une histoire comique pleine de références racontée par un narrateur cynique jamais à court d'une critique acerbe. Le jeu propose des combats durs mais justes, des boss difficiles à vaincre, des mécanismes narratifs captivants et riches en histoire, ainsi qu'un créateur de personnages d'une étonnante richesse (en quelque sorte). The Last Hero of Nostalgaia reprend le meilleur des jeux qui l'ont inspiré tout en apportant une touche d'humour et d'innovation au genre, ainsi qu'une foule de références qui raviront les fans de jeux vidéo.