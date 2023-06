The Last Hero Of Nostalgaia - Le Souls-Like parodique est disponible sur Nintendo Switch

Présenté comme un Souls-Like par ses développeurs, The Last Hero Of Nostalgaia est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 24,99€, nous vous laissons visionner ci-dessous son dernier trailer en date.

The Last Hero of Nostalgaia est un jeu d'action-aventure satirique, porté par une histoire sombre, qui se déroule dans un monde incroyablement riche et complexe.

Nostalgaia, le monde des jeux vidéo, est en train de s'effondrer dans une mystérieuse pixellisation, où chaque particule de haute fidélité se perd. Le néant semble attendre même nos souvenirs de jeu les plus chers. Alors que la lumière même commence à s'affaiblir, que le nombre d'images par seconde diminue et que le monde est au bord de l'extinction, un espoir émerge.

En tant que héros pixelisé le plus hideux à avoir jamais existé dans Nostalgaia, vous devez vous battre contre une armée de ses habitants sans cervelle, tout en étant raillé par un narrateur cynique qui méprise votre existence même.

Avec des combats difficiles, mais justes que les fans du genre apprécieront, ainsi qu'une personnalisation complète du personnage, une armure de combat unique et des mécanismes narratifs riches en histoire, l'histoire tordue et complexe de The Last Hero of Nostalgaia est prête à vous envoyer la tête la première vers une mort presque certaine à chaque tournant.