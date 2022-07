The Lapins Crétins : Party of Legends est disponible sur Nintendo Switch - Démo gratuite à télécharger sur l'eShop

Développé initialement en exclusivité pour le marché chinois, The Lapins Crétins : Party of Legends est désormais disponible sur Stadia, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. En attendant la sortie de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope à la rentrée, les Lapins reviennent au party-game déjanté avec une collection de près de 50 mini jeux jouables de 1 à 4 joueurs en local avec un Joy-Con. Pour en avoir un aperçu, vous pouvez vous essayer à quatre mini jeux grâce à la démo gratuite téléchargeable sur l'eShop (et notre vidéo à voir ci-dessous.)

The Lapins Crétins : Party of Legends est disponible depuis le 30 juin prochain sur Nintendo Switch. Pour info, le jeu est vendu à petit prix ( 29,99€ )- voir notre lien Partenaire Amazon. Sur l'eShop, le jeu coûte 39,99€ et pèse près de 3 Go .