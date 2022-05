The Lapins Crétins : Party of Legends : le party-game chinois débarque le mois prochain sur Stadia, Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Il y a deux ans, Ubisoft avait surpris en proposant un party-game "Lapins Crétins" en exclusivité pour le lancement de la Nintendo Switch en Chine. On se doutait bien que tôt ou tard, le jeu allait avoir droit à une sortie en Occident... Et c'est désormais officiel, The Lapins Crétins : Party of Legends sortira le mois prochain sur Stadia, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Au programme près de 50 mini jeux jouables de 1 à 4 joueurs en local. Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué de presse du jeu ainsi que quelques images de la version chinoise dans la vidéo ci-dessous.

The Lapins Crétins : Party of Legends sera disponible le 30 juin prochain sur Nintendo Switch

Lorsque les Lapins Crétins font un tour dans leur machine à laver, ils sont mystérieusement transportés dans un monde mythologique en plein chaos inspiré du roman chinois classique "La Pérégrination vers l'Ouest". Dans ce jeu de société multijoueur, les Lapins Crétins doivent se frayer un chemin à travers le chaos et retrouver le chemin du retour.

The Lapins Crétins : Party of Legends propose 50 mini-jeux qui mettent les joueurs au défi de prendre des poses idiotes, de renverser des adversaires, d'éplucher des piments, de montrer leurs mouvements de danse, et plus encore. Jusqu'à quatre joueurs peuvent se joindre localement, soit en 2 contre 2, soit en chacun pour soi. Les joueurs peuvent également créer des listes de lecture personnalisées de leurs mini-jeux préférés, et les niveaux de difficulté de l'IA sont également personnalisables, ce qui rend le jeu accessible à tous les âges et amusant pour toute la famille.

Le Roi Singe et ses cohortes Pigsy, Sandy et Tripitaka doivent revenir sur leurs pas afin de se renvoyer eux-mêmes et les autres Lapins Crétins à la maison. L'histoire se déroule en quatre actes, chacun occupant une région différente du plateau de jeu et entraînant les joueurs dans un voyage à travers le royaume mythique.

L'équipe de développement d'Ubisoft Chengdu s'est inspirée de l'imagerie traditionnelle chinoise pour The Lapins Crétins : Party of Legends, et a travaillé pour fusionner les sensibilités orientale et occidentale, mélangeant une partie intégrante de la culture chinoise avec la nature légère, étrange et parfois irrévérencieuse des Lapins Crétins.