Nintendo Switch : le retour du zonage pour les jeux chinois

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a lancé sa Nintendo Switch en Chine grâce à un partenariat historique avec le géant du marché mobile chinois, Tencent qui notamment distribue les jeux Switch sur tout le territoire de l'empire du Milieu. Et si au lancement de la console, qui a eu lieu le 10 décembre dernier, un seul jeu était disponible, (New Super Mario Bros. U Deluxe) d'autres ont depuis été annoncés comme Super Mario Odyssey ou encore The Legend of Zelda : Breath of The Wild. Les joueurs chinois auront même droit à des exclusivités comme Rabbids : Adventure Party, spécialement conçu par Ubisoft (voir ici.) Cependant, n'espérez pas pouvoir jouer à ces exclusivités et même aux autres jeux en dehors de la Chine. En effet, il semblerait que les jeux Nintendo Switch distribués par Tencent en Chine ne soient jouables que sur les Nintendo Switch vendues en Chine comme le compte Twitter (non officiel) Chinese Nintendo l'a fait remarquer en scrutant la jaquette chinoise de New Super Mario Bros. U Deluxe.

C'est donc en quelque sorte le retour du zonage sur Nintendo Switch. Un zonage étonnant sachant que la console était jusqu'à présent "region-free" et que toutes les consoles de tous les territoires reçoivent les mêmes mises à jour. Il y a même pas mal de jeux qui intègrent le chinois et le chinois simplifié dans ses options de langues comme par exemple The Legend of Zelda : Breath of The Wild (voir ici) Il faut d'ailleurs noter que les Nintendo Switch vendues en Chine peuvent par contre, lire les jeux des autres territoires mais sans avoir accès à leurs DLC (les eShop des autres territoires n'étant pas accessibles.)

Alors comment interpréter ce zonage ? Pour certains observateurs, ce zonage s'explique peut-être à cause du prix des jeux plus bas en Chine (plus ou moins 40 euros au lieu de 60...) qui pourrait encourager les trafics... En attendant d'autres précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.

It is explicitly stated on the listing page that Tencent Nintendo Switch cartridges are usable on TXNS consoles only.



Via: https://t.co/ABmUzo0BmU pic.twitter.com/EefhrF4zHS — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) January 7, 2020

Switch systems from outside of China reportedly can't play games published in China, but Switch systems from China can play imported games. So tourists to China can't buy local games, but Chinese players can import freely. Is this just to punish hardware importers in China? https://t.co/m27bHkbR5P — Cheesemeister (@Cheesemeister3k) December 4, 2019

Source : Api