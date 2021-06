The Good Life, le dernier bébé de Swery voit sa sortie décalée

Initialement prévu pour cet été , le dernier bébé de Hidetake Suehiro (alias Swery) The Good Life vient de voir sa date de sortie repoussée sans pour autant qua sa situation ne soit dramatique. Ainsi nous passons donc d'un vague été 2021 à un vague automne 2021 , la patience des joueurs ne sera donc pas tant mise à l'épreuve que cela.

Pour se faire pardonner, les développeurs de chez White Owls ont assorti cette nouvelle d'une toute nouvelle bande-annonce (visible ci-dessous). Par ailleurs le jeu change également d'éditeurs, ainsi ce ne sera plus The Irregular Corporation qui publiera le jeu mais Playism, malgré tout ce changement demeure minime et ne devrait pas avoir d'impact ni sur la sortie ni sur la future qualité du titre.