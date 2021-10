The Good Life - Menez l'enquête dès à présent à Rainy Woods sur Nintendo Switch

Après moult reports, le jeu The Good Life développé par White Owls est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 33,99€ sur l'eShop, vous prendrez le contrôle de Naomi, une journaliste qui a décidé de venir percer les mystères de la ville de Rainy Woods. Pour en apprendre davantage sur son aventure atypique, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bienvenue à Rainy Woods

La journaliste Naomi Hayward croule sous les dettes.

Ayant accepté la demande du journal The Morning Bell de « percer le mystère d'une petite ville anglaise », Naomi se retrouve loin de son New York adoré et débarque à Rainy Woods. Au tout début de son enquête, Naomi, caméra en main, découvre bientôt un phénomène inexplicable : les habitants de la ville se transforment en chats ou en chiens à la tombée de la nuit... Alors qu'elle enquête sur ce mystère bien particulier, un meurtre se produit. Rejoignez-la dans sa quête de vérité.

Enquêtez en tant qu'être humain, chat ou chien !

Naomi elle-même finit par devenir capable de se transformer en chat ou en chien. Changez-vous en chat et gagnez la capacité de sauter et de grimper dans toute la ville pour explorer ; ou changez-vous en chien et utilisez votre sens aigu de l'odorat pour suivre des villageois. Utilisez vos capacités d'être humain, de chat ou de chien à bon escient afin de résoudre plus facilement les divers mystères et incidents auxquels vous serez confrontés.

Prenez des photos et gagnez de l'argent

En tant que journaliste, Naomi peut gagner de l'argent en prenant des photos de Rainy Woods à la demande de The Morning Bell ou des habitants de la ville. De plus, si elle parvient à prendre au bon moment des photos de ce qui est à la mode sur le réseau social Flamingo et à y augmenter son nombre d'abonnés, elle pourrait peut-être bientôt gagner assez d'argent pour mener la belle vie.

Nouvelle ville pour une nouvelle vie

À Rainy Woods, tant que vous avez de l'argent, une vie facile et heureuse est à votre portée.

Cultivez vos propres légumes dans le jardin, perfectionnez vos compétences culinaires, explorez les plaines ou partagez un verre avec vos concitoyens au pub local, mangez bien, dormez beaucoup, restez propre et fraiche, et surtout profitez de la vie à Rainy Woods.

Explorez le tentaculaire village de Rainy Woods

Rainy Woods regorge d'endroits divers et variés, ainsi que d'un éventail d'événements qui ne demandent qu'à se produire. Explorez les zones autour du village pour déverrouiller des sanctuaires ou des terrains de camping, élargissez votre champ d'action et savourez chaque morceau de ce monde ouvert. Sautez sur un mouton et faites le tour des collines, c'est si drôle !