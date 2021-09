The Good Life, le dernier jeu de Swery donne de ses nouvelles et dévoile sa date de sortie

Nous vous en avions déjà parlé lorsque le jeu avait vu sa sortie décalée, The Good Life revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec une toute nouvelle bande-annonce et sa date de sortie. C'est donc le 15 octobre prochain que les joueurs Nintendo Switch pourront mettre la main sur le dernier jeu d'Hidetake Suehiro (alias Swery) le créateur de la saga Deadly Premonitions (entre autres réalisations).

Au menu de cette bande-annonce, photographies, gameplay de chat et de chien ainsi qu'un petit aperçu de l'histoire. De quoi vous plongez dans l'univers décalé de The Good Life avant sa sortie imminente.

The Good Life se déroule dans un monde ouvert de taille moyenne, rempli d'éléments et de mécaniques de jeu étranges. Le joueur incarne Naomi, une journaliste new-yorkaise partie enquêter à Rainy Woods, une bourgade des plus paisibles située dans la campagne anglaise. Pour rembourser une énorme dette, Naomi doit remplir une mission que lui a confiée une grande entreprise.

Rainy Woods cache également un grand secret. Les nuits de pleine lune... les habitants se transforment en chats et en chiens ! Les joueurs pourront profiter de l'atmosphère de la ville tout en dévoilant ses secrets.