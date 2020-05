The Elder Scrolls Blades sort le grand jeu le temps d'un trailer

Disponible officiellement depuis le 14 mai sur l'eShop de la Nintendo Switch, The Elder Scrolls : Blades s'est offert un petit trailer de présentation afin de mettre en avant les spécificités de cette version. Disponible en free-to-play avec achats intégrés, il est également possible de continuer sa partie aussi bien sur Nintendo Switch que sur smartphone. Idéal si vous avez déjà commencé l'aventure il y a quelques mois sur votre portable et que vous ne souhaitiez pas recommencer l'aventure de zéro.

The Elder Scrolls : Blades est un jeu d’exploration de donjons de type dungeon crawler revisité créé par Bethesda Game Studios, le studio primé à l'origine de Skyrim. Les Lames, agents d’élite de l'Empire, sont contraints à l’exil. Dans votre fuite, vous rentrez chez vous et retrouvez votre ville complètement détruite. Caractéristiques Accomplissez des quêtes dans des donjons riches en aventures.

Bâtissez et personnalisez votre ville pour lui rendre sa grandeur.

Triomphez de vos amis et de vos ennemis au cours de duels épiques en arène.

Créez le personnage de votre choix et obtenez des armes, armures et compétences uniques.

Explorez l'Abysse sans fin et découvrez un système de combat innovant.