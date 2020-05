The Elder Scrolls: Blades disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch

Prévu initialement l'année dernière, The Elder Scrolls : Blades est désormais disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch. Vous pouvez donc dés à présent le télécharger et arpenter les nombreux donjons du jeu sans débourser le moindre centime d'euro même si le jeu propose des achats numériques. Initialement conçu pour les plateformes mobiles, le free-to-play de Bethesda a été adapté pour une jouabilité aux Joy-Con de la Nintendo Switch sachant que le titre est cross-play et cross-save en permettant de jouer avec les joueurs de toutes les versions mais aussi en commençant une partie sur un support pour la terminer sur un autre.

Pour voir à quoi cela ressemble, notre vidéo de gameplay est à découvrir ci-dessous ainsi que quelques captures d'écrans. Retrouvez aussi tous les détails sur la fiche eShop du jeu.

Bethesda Game Studios, créateurs maintes fois récompensés de Skyrim , lancent The Elder Scrolls: Blades, un jeu d’exploration de donjons (« dungeon crawler ») revisité. Les Lames, agents d'élite de l'Empire, sont forcés de s'exiler. Dans votre fuite, vous rentrez chez vous et retrouvez votre ville complètement détruite.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :



Explorez

Partez à l'aventure dans des donjons époustouflants.



Construisez

Bâtissez et personnalisez votre ville pour lui rendre sa grandeur.



Triomphez

Affrontez vos amis et vos ennemis lors de batailles épiques en arène.



Créez

Créez votre personnage et découvrez des armes, armures et compétences uniques.



Prenez le contrôle

Domptez l'Abysse sans fin et découvrez un système de combat innovant.