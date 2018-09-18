The Duskbloods : tous les détails (dates, heures et inscription) du test réseau fermé de l'exclusivité FromSoftware de la Nintendo Switch 2

Développé par le studio FromSoftware (à qui l'on doit notamment Dark Souls et ELDEN RING),The Duskbloods est une exclusivité Nintendo SWITCH 2 qui devrait sortir d'ici la fin de l'année . Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur assez mystérieux...

Toutefois, si la date de sortie précise n'est pas encore connue, nous allons bientôt pouvoir nous essayer au jeu, comme annoncé lors du dernier NINTENDO DIRECT, grâce à un test réseau fermé;

Si vous possédez une Nintendo SWITCH 2 et que vous voulez être parmi les premiers à découvrir The Duskbloods, on connait désormais les dates et les horaires de ce test ainsi que les modalités d'inscription. Retrouvez tous les détails pour la France métropolitaine ci-dessous :

Dépôt des candidatures : Du mercredi 22/07 à 16:00 au mardi 28/07 à 15:59

Annonce des sélections : Vendredi 07/08 à 15:00

Planning du test réseau : 21/08/2026, de 12:00 à 16:00 22/08/2026, de 04:00 à 08:00 23/08/2026, de 20:00 à 00:00 23/08/2026, de 12:00 à 16:00 24/08/2026, de 04:00 à 08:00



Le test réseau de The Duskbloods permettra "jusqu'à huit personnes de participer ensemble à des parties multijoueur dans une version du jeu en cours de développement." mais aussi, pour les développeurs du jeu, "de mener des tests de charge réseau à grande échelle pour vérifier différents aspects techniques des systèmes en ligne".

Les objectifs principaux de ce test réseau pour The Duskbloods sont les suivants : Test de charge du serveur de jeu Nous procéderons à des tests de jeu en connectant simultanément un grand nombre de personnes afin de soumettre le serveur de jeu à une charge important e.

Test du multijoueur Nous testerons les différents problèmes qui peuvent survenir lors de parties multijoueur impliquant un grand nombre de personnes connectées via des environnements réseau différents, ainsi que les divers phénomènes qui peuvent se produire lorsque de nombreuses personnes participent.

Test de l'équilibrage du jeu Lorsque de véritables joueurs testent le jeu ensemble, les développeurs peuvent récolter des données pour déterminer si le jeu est correctement équilibré.



Notez qu'un abonnement au Nintendo Switch Online est nécessaire pour pouvoir postuler. Pour toutes les infos, rendez-vous sur le site du test.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

Un test réseau de The Duskbloods sur #NintendoSwitch2 aura lieu du 21 au 24 août !

Le dépôt des candidatures débutera le 22 juillet.



Aspirantes et aspirants Hémaliges, les batailles crépusculaires vous attendent ! pic.twitter.com/Q9b7H89pUJ — Nintendo France (@NintendoFrance) July 15, 2026

Source : Theduskbloods