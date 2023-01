Le Dungeon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre - Retour vers le Futon - La Compagnie reprend du service dans cet ultime DLC

Les aventures de nos fidèles aventuriers imaginés par Pen of Chaos reviennent en ce début d'année pour une nouvelle extension du jeu vidéo Le Dungeon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre. Dénommée Retour vers le Futon, cette extension est proposée au prix de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, et vous propose les éléments suivants :

L'aventure continue dans Le Donjon de Naheulbeuk avec ce nouveau DLC !

Une fois de plus, votre groupe de bras cassés favori s'est mis dans un sacré pétrin : emprisonnés par la Caisse Des Donjons, ils n'ont pas d'autre choix que d'accomplir une dangereuse mission pour elle afin de regagner leur liberté. Rejoignez-les dans cette toute nouvelle aventure à travers le temps et découvrez le secret de la construction du plus burlesque des donjons, le terrible Donjon de Naheulbeuk. Préparez-vous à affronter le malfaisant - et somnolent - culte de Dlul, le Dieu du Sommeil, pour les empêcher de plonger le monde dans une Sieste Éternelle.