Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre - Chicken Edition - les fiers de hache débarquent sur Nintendo Switch

A l'aventure compagnons ! Les fans de Pen of Chaos sont enfin prêts pour faire pleurer leur mère aux trolls, gobelins et autres abomination démoniaque sur Nintendo Switch. Vous l'aurez compris, Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre est enfin disponible sur Nintendo Switch en version dématérialisée, mais aussi dans une version physique dénommée Chicken Edition.

Pour rappel, cette version Nintendo Switch propose bien évidemment le jeu de base, les DLC déjà parus sur les plateformes concurrentes, ainsi que le tout dernier DLC du jeu "Les Ruines de Limis". Pour faire l'acquisition du titre pas besoin d'entreprendre un voyage à Boulgourville, il vous suffira d'enfiler vos chausses qui sentent le gobelin crevé et de filer chez le revendeur du coin.

À propos du Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre :

Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre est un RPG tactique au tour par tour, plein de charme, d'humour et de chaos ! À la tête d'une troupe hétéroclite de héros improbables, les joueurs se lanceront dans une aventure épique combinant le plaisir, la créativité et le chaos d'une campagne de jeu de table épique et le défi des meilleurs jeux de rôle tactiques, offrant une aventure sans précédent.

L'univers de Naheulbeuk est une création originale de l'auteur français John Lang. Il a commencé avec une série de podcast très populaire parodiant les jeux de rôle, les jeux de table et les tropes héroïques fantasy. Désormais l'univers Naheulbeuk se décline aussi en jeu vidéo !

Caractéristiques principales :