DLC Le Donjon de Naheulbeuk: L'amulette du Désordre ! dévoile son dernier DLC Retour vers le Futon

Après deux DLC parus, Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre s'apprête à livrer son troisième et dernier DLC dénommé Retour vers le Futon dans le courant de l'été 2022 . Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans Retour vers le Futon, les aventuriers sont envoyés dans une quête à travers le temps et l'espace pour résoudre une fois pour toutes l'anomalie temporelle qui a enveloppé le donjon de Naheulbeuk. Au cours de ce voyage dans le temps, nos héros devront relever de nombreux défis et affronter de nombreux ennemis, notamment les cultistes zélés de Dlul, le Dieu du Sommeil, à la recherche de la statuette de Gladeulfeurha.

Retour vers le Futon est une aventure épique qui équivaut à la moitié du jeu de base.Point culminant de tout ce qui a été présenté dans Le Donjon de Naheulbeuk et ses précédentes extensions (Les Ruines de Limis et Les Arènes de Kilukz), Retour vers le Futon permettra aux joueurs d'atteindre le niveau 16, leur offrant plusieurs nouvelles compétences passives et actives, ainsi que de nouveaux équipements.