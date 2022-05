The Centennial Case: A Shijima Story - Le jeu d'enquête en prise de vue réelle disponible sur Nintendo Switch

Nouvelle création de h.a.n.d., Inc ayant rejoint le catalogue de Square Enix, le jeu d'enquête The Centennial Case: A Shijima Story est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 49,99€, le titre nous propose de mener une enquête dans un univers en prise de vue réelle. Pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Un jeu mêlant mystère et aventure unique et prenant, sur le thème de la vie éternelle et avec de vrais acteurs.

Résolvez un mystère ancestral et utilisez vos pouvoirs de déduction pour découvrir la vérité.

Trouvez les indices, émettez vos hypothèses et démêlez les mystères grâce à votre logique.

■Histoire

Une série de morts inexplicables secoue la famille Shijima depuis un siècle.

Lors d'une visite aux Shijima, l'auteure de romans policiers Haruka Kagami se retrouve à devoir élucider quatre affaires de meurtre, se déroulant à des époques différentes.

Le camélia rouge et le Fruit de jouvence présagent la mort.

Et c'est à vous de découvrir la vérité...