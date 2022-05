The Centennial Case: A Shijima Story précise la nature de son gameplay dans un nouveau trailer

Toujours attendu pour le 12 mai prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, The Centennial Case: A Shijima Story nous offre de nouvelles informations par le biais d'un nouveau trailer. Dans ce dernier, nous pouvons en apprendre davantage sur l'aventure qui nous attend, mais également sur le gameplay reposant sur un système de déduction qu'il sera impératif de maîtriser afin de résoudre les 4 enquêtes du jeu. Nous vous laissons découvrir la nouvelle vidéo ci-dessous. Pour information, The Centennial Case: A Shijima Story est confirmé avec des sous-titres en français sur la page eShop nord-américaine.

Réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) et produit par Junichi Ehara (NieR:Automata), avec Yasuhito Tachibana comme directeur de la photographie (The Naked Director, disponible sur Netflix), The Centennial Case: A Shijima Story est centré autour de la famille Shijima, qui a connu plusieurs décès inexplicables au cours du dernier siècle. Les joueurs endossent le rôle d’une autrice de romans policiers Haruka Kagami, et utilisent leurs pouvoirs de déduction afin de découvrir la vérité derrière les quatre affaires de meurtre dans le foyer des Shijima. Dans ce jeu d’énigmes accessible, les joueurs doivent découvrir la vérité et démasquer le coupable !