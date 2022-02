The Centennial Case: A Shijima Story - Un nouveau jeu d’énigmes et d’aventure en prise de vue réelle annoncé sur Nintendo Switch

Amateurs de jeux d'énigmes, Square Enix et le développeur h.a.n.d., Inc viennent de dévoiler un tout nouveau titre à destination de la Nintendo Switch et supports concurrents : The Centennial Case: A Shijima Story. Ayant la particularité d'avoir été réalisé en prise de vue réelle, le titre sortira le 12 mai prochain sur l'eShop. En attendant, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) et produit par Junichi Ehera (NieR:Automata), THE CENTENNIAL CASE: A SHIJIMA STORY est axé sur les Shijima, une famille maudite qui a connu une série de morts inexplicables au cours des cent dernières années. Les joueuses et les joueurs incarneront l'autrice de romans policiers Haruka Kagami. Ils utiliseront leurs facultés de déduction pour découvrir la vérité qui se cache derrière les quatre meurtres survenus dans la famille Shijima. Ils devront se plonger dans ce polar pour découvrir la vérité et démasquer le ou la coupable !

Yasuhito Tachibana, producteur de The Naked Director sur Netflix, est le directeur de la photographie et scénariste de THE CENTENNIAL CASE: A SHIJIMA STORY, entraînant la narration visuelle vers de nouveaux sommets grâce à sa direction artistique et un gameplay haletant en prise de vue réelle. Les joueuses et les joueurs seront plongés dans une authentique histoire japonaise traditionnelle. Ils traverseront le temps tout en réunissant des informations disséminées dans différentes époques afin de découvrir la vérité qui se cache derrière les malheurs de la famille Shijima et ainsi élucider un mystère vieux d'un siècle.

THE CENTENNIAL CASE: A SHIJIMA STORY prend vie grâce aux interprétations de Nanami Sakuraba dans le rôle de la protagoniste, Haruka Kagami, et de Yuta Hiraoka dans celui d'Eiji Shijima, le deuxième fils de la famille Shijima rentré chez lui pour aider à élucider le mystère qui tourmente sa famille. De talentueux acteurs et actrices japonais donnent du corps à cette énigmatique aventure dans laquelle ils interprètent plusieurs personnages à chaque époque.