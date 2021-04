The Caligula Effect 2 dévoile son premier trailer

Attendu sur Nintendo Switch pour la fin de l'année 2021, The Caligula Effect 2 vous propose de prendre part à une aventure atypique dans un monde où sont prisonniers des personnes pour ne pas être accablées par leurs regrets antérieurs. En attendant la sortie du jeu planifiée pour cet automne, nous vous laissons découvrir le tout dernier trailer présenté par Nippon Ichi Software et le développeur historia Inc.

Une poupée virtuelle du nom de « Regret » décide de créer le monde de « Redo », pour sauver les habitants accablés par leurs anciens regrets en les emprisonnant à leur insu dans cette simulation. Cependant, ce « paradis » est chamboulé par l’apparition d’une idole virtuelle nommée χ qui réussit à s’immiscer dans le monde créé par Regret afin de restaurer les souvenirs oubliés du monde réel aux étudiants piégés. Afin de s’échapper de Redo, ces derniers forment le « Go-Home Club », un groupe de résistants qui va lutter contre Regret et ses tueurs à gage : les « Obbligato Musicians ». Caractéristiques : Bienvenue à l’Académie Tatefushi : Partez à la rencontre des étudiants du Go-Home Club, dont les souvenirs oubliés sont restaurés par l’idole virtuelle χ. Recrutez d’autres étudiants pour vous aider dans votre quête, défiez la poupée virtuelle Regret et ses Obbligato Musicians afin de vous échapper du monde fabriqué de toute pièce : Redo !

Des batailles stratégiques : Utilisez la compétence « Imaginary Chain » pour prédire les mouvements de vos ennemis afin d'adopter la stratégie idéale et anticipez vos manœuvres techniques pour disposer d'un avantage tactique en combat.

Un paradis inoubliable : Découvrez le monde de Redo, né de la collaboration entre Tadashi Satomi, le scénariste des jeux Persona et Takuya Yamanaka, son directeur. Avec son scénario habilement maîtrisé et sa bande sonore aux rythmes enivrants inspirée des vocaloïd, The Caligula Effect 2 vous invite dans une expérience visuelle et auditive inoubliable.