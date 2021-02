The Caligula Effect 2 débarque cet automne avec une édition limitée sur PS4 et Nintendo Switch

Si vous aimez les RPG japonais, et que vous avez notamment apprécié The Caligula Effect : Overdose sur Nintendo Switch, apprêtez-vous une nouvelle fois la réalité et l'imaginaire avec The Caligula Effect 2. Dans cette nouvelle aventure, il s'agira de sauver des étudiants piégés dans un monde virtuel par une poupée numérique nommée Regret. Ecrit par le scénariste Tadashi Satomi et le directeur Takuya Yamanaka qui ont travaillé sur les jeux Persona, The Caligula Effect 2 s'annonce envoûtant avec des combats stratégiques et une bande son inspirée des vocaloïd.

En attendant d'autres détails sur The Caligula Effect 2, retrouvez des images du jeu mais aussi de l'édition limitée qui sera disponible à la sortie du jeu, cet automne , sur PS4 et Nintendo Switch.

Les précommandes sont ouvertes sur le site officiel de NIS America.