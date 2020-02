Test - Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Entre les épisodes principaux et les nombreux spin off, la licence Mega Man a eu l'occasion de nous offrir de nombreux jeux vidéo depuis le premier opus paru en 1987. Particulièrement friand des compilations ces dernières années, Capcom récidive une nouvelle fois en ce mois de février avec une compilation des épisodes Zero et ZX intitulée Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Notre ami Lotario a pu se plonger dans cette dernière de nombreuses heures et nous livre enfin son avis sur le titre.

Oui, disons le tout de suite, ce titre est vraiment facile... En effet la compilation vous offre deux séries distinctes et nous allons commencer par la série Zero. Pour remettre le contexte de l'histoire, il est bon de savoir qu'un jour des robots doués de conscience ont été créés par deux scientifiques, le docteur Light et le Docteur Wily (événements de la série Classic). Après toutes les péripéties qu'a vécu Megaman, un jour le docteur Light créa un robot, juste avant sa mort, bien plus performant nommé X. Ce fût le début de l'ère des Reploïds. Ceux-ci ont commencé à se diviser et certains ont voulu se rebeller contre les humains estimant qu'ils n'étaient plus nécessaires... X engagea donc le combat aux côtés de Zero contre ceux que l'on appelait les Maverick. Zero était le fidèle partenaire de X et a malheureusement parfois essuyé l'échec face aux armées de Sigma (le vilain de la série X). X poursuivi son combat sans relâche jusqu'à ce que Zero disparaisse. Bien des années plus tard, L'oppression des Reploïd devint trop importante et une résistance se créa afin de faire tomber un régime quelque peu totalitaire... C'est donc là que commence la série Zero.