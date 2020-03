TEST de Murder by Numbers : Picross meurtriers

Murder by Numbers est un jeu qui mêle la réflexion et le visual novel avec un certain charme qui n'est pas sans rappeler un certain Phoenix Wright... Alors le jeu, qui est disponible depuis hier sur l'eShop de la Nintendo Switch (et désormais aussi sur Steam) pour un peu moins de 12 euros, va-t-il faire chauffer vos petites cellules grises , Elements de réponse avec notre test complet à lire ICI. En prime retrouvez notre vidéo de gameplay de notre première heure de jeu ci-dessous.

