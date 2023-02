Test Clive 'N' Wrench - Un nouveau plateformer 3D arrive pour en découdre sur Nintendo Switch

Disponible depuis la semaine dernière sur Nintendo Switch et supports concurrents, Clive 'N' Wrench est un plateformer qui revient de loin après plus de 10 années de développement. Si l'on aurait pu craindre le pire pour la qualité du titre, il n'en est rien. Notre camarade Kosmo56 tient un discours dithyrambique dans le test qu'il a dédié au titre de Dinosaur Bytes Studio, parlant d'inspiration, mais aussi d'hommages aux autres jeux du genre.

Tout ne va pas bien pour Clive le lapin et Wrench le singe : le maléfique Docteur Daucus a découvert une machine à remonter le temps, et contamine toutes les époques avec un élixir bizarre qui rend la population obéissante. Heureusement, Nancy, la sœur de Clive, est aussi un petit génie avec une machine temporelle, et ensemble, ils vont arpenter différentes époques afin de trouver la source de l'élixir et remettre le Docteur Daucus à sa place.