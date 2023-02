Clive 'N' Wrench - Le plateformer 3D s'offre une grosse vidéo de gameplay découverte

Le genre de la plateforme 3D s'apprête-t'il à voir débarquer une nouvelle mascotte ? C'est en tout cas ce que cherche le développeur Dinosaur Bytes avec la sortie de son jeu Clive 'N' Wrench sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée le 24 février prochain . Si nous savions déjà que Just For Games assurerait la distribution du jeu en France pour les versions physiques, aujourd'hui nous vous proposons de découvrir une longue vidéo de gameplay d'une durée de 8 minutes. Un avant-goût de 8 minutes du titre qui vise à répondre aux questions concernant le fonctionnement du jeu, son intrigue, les mouvements du duo de protagonistes, les objets à collectionner et les mondes à explorer :

À propos de Clive 'N' Wrench Clive 'N' Wrench est un paradis de la plateforme en 3D brillamment conçu, rempli de défis, de pièces à collectionner et de personnages charismatiques. Avec Clive le lapin et son meilleur ami Wrench, le singe sur son dos, les joueurs vont sauter, rouler, planer et tourner dans le temps et l'espace grâce à un réfrigérateur magique des années 50, dans une quête héroïque pour contrecarrer le tyrannique Dr Daucus. Les joueurs s'aventureront à travers l'ère glaciaire préhistorique, dans l'Égypte ancienne et même à travers le Far West dans 11 niveaux distincts, chacun avec ses propres combats de boss aux difficultés variables. Clive 'N' Wrench a été conçu pour les joueurs expérimentés comme pour les nouveaux venus. Une édition collector sera également disponible, avec la bande-son du jeu sur CD, des cartes de personnages exclusives, un aimant de réfrigérateur et un manuel complet en couleur. Toutes les éditions physiques standard comprennent également un mini-livret qui explique les mouvements spéciaux du duo, un retour nostalgique aux jeux de plateforme classiques en 3D !