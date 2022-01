Terraria - L'ultime mise à jour Journey's End arrive sur Nintendo Switch

Disponible depuis juin 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Terraria continue encore et toujours de se mettre à jour pour le plus grand plaisir des amateurs de ce jeu bac à sable en 2D. Afin d'apporter la touche finale à cette aventure sur la console hybride de Nintendo, DR Studio et 505 Games viennent de confirmer l'arrivée à la fin du mois de l'ultime mise à jour du jeu dénommée Journey’s End. De quoi inciter les joueurs à se remettre dans le bain, ou à enfin acheter le titre sur la console.

Journey’s End gonfle encore le titanesque contenu de Terraria et de ses milliers d’objets, centaines d’ennemis et dizaines de PNJ avec du contenu inédit sur Switch : Support des contrôles tactiles

Support du « Mode table » à deux joueurs

» à deux joueurs Arrivée de nouveaux ennemis , boss et évènements à découvrir et affronter

, et à découvrir et affronter Expérience de jeu améliorée (Échange de blocs, Chambre Forte du Néant, Barre de Vie sur les boss, Interface Utilisateur personnalisable et plus encore)

(Échange de blocs, Chambre Forte du Néant, Barre de Vie sur les boss, Interface Utilisateur personnalisable et plus encore) Arrivée de nouveaux évènements météorologiques venant impacter la façon de jouer

venant impacter la façon de jouer Arrivée d’un bestiaire pour suivre les ennemis, alliés et créatures rencontrés

pour suivre les ennemis, alliés et créatures rencontrés Arrivée de nouveaux biomes et mini-biomes à explorer, qu’ils soient souterrains ou non

et à explorer, qu’ils soient souterrains ou non Possibilité de jouer au golf afin de se reposer entre deux combats face à des monstres

afin de se reposer entre deux combats face à des monstres Gestion des Pylônes et de la satisfaction des PNJ poussant la de gestion de la ville. Il deviendra même possible de se téléporter de villes en villes.

et de la poussant la de gestion de la ville. Il deviendra même possible de se de villes en villes. Amélioration graphique et amélioration de l’interface utilisateur, désormais personnalisable même en écran scindé

et amélioration de l’interface utilisateur, désormais personnalisable même en écran scindé Nouvelles créations musicales telles que le thème « Journey’s End » et la piste gagnante du concours Terraria signée Xenon et DSniper