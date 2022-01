Jouez gratuitement à Terraria dans le cadre de l'offre "Jeux à l'essai" du Nintendo Switch Online

Dans le cadre de l'offre "Jeux à l'essai" pour les abonnés Nintendo Switch Online vous allez bientôt pouvoir jouer gratuitement à Terraria sur Nintendo Switch. À partir du 26 janvier prochain et ce jusqu'au 1er février , vous pourrez ainsi jouer à l'intégralité du jeu Terraria, percer les mystères et découvrir toutes les possibilités de ce vaste bac à sable. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch depuis le 27 juin 2019 après une sortie sur Nintendo 3DS en 2015 puis sur Nintendo Wii U en 2016 . Rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pour bénéficier de cette offre mais simplement au "simple" Nintendo Switch Online dont les prix sont les suivants :

Prêts à vous lancer dans Terraria ?

Le monde est au bout de vos doigts alors que vous luttez pour survivre, faire fortune et trouver la gloire. Plongez au plus profond d'étendues caverneuses, cherchez des ennemis de plus en plus féroces pour tester votre courage en combat ou construisez votre propre ville – dans le monde de Terraria, c'est vous qui choisissez !

Mélangeant des éléments de jeux d'action classiques avec la libre créativité de type bac à sable, Terraria est une expérience unique où le voyage et la destination sont modelés par les joueurs !

• Prise en charge de l'écran tactile pour facilement parcourir l'inventaire et ajouter de la finesse à la construction, à l'extraction et au combat (deux Joy-Con™ requis par joueur)

• Jusqu'à 8 joueurs dans les parties en ligne (abonnement à Nintendo Switch Online requis)

• Terraria offre plus de contenu que jamais avec les mises à jour 1.3.1 - 1.3.5 incluses ainsi que la dernière mise à jour « Journey's End » ! Avec un catalogue impressionnant de plus de 5 000 objets, 25 PNJ et 400 ennemis et mélangeant des éléments de jeux d'action classiques avec la libre créativité de type bac à sable, l'aventure de Terraria est véritablement unique et personnalisable !

• Le contenu le plus récent inclut :

- Les modes Master et Aventure pour tester vos limites ou adapter votre expérience à vos préférences !

- Fonctionnalités de qualité de vie – de l'échange de blocs à la chambre forte du néant en passant par les barres de santé des boss et l'interface personnalisable.

- Les effets atmosphériques et météos joueront un rôle encore plus important qu'auparavant !

- Nouveaux ennemis, y compris de tout nouveaux boss et événements.

- Des biomes et mini-biomes supplémentaires à explorer, à la surface et en souterrain.

- Un artisanat actualisé avec des options d'objets

- Et bien plus encore !