Terraria - Le crossover avec Don't Starve Together enfin disponible sur Nintendo Switch avec la Màj 1.4.3

Disponible depuis juin 2019 sur Nintendo Switch et depuis encore plus longtemps sur de nombreuses autres plateformes, Terraria continue de faire sa vie au gré des diverses mises à jour implémentées par le développeur. Aujourd'hui c'est la version 1.4.3 qui est enfin disponible sur console, embarquant un nouvel univers, de nouveaux monstres et autres armes pour lutter contre eux, sans compter le fameux crossover avec Don't Starve Together.

Informations Màj 1.4.3 Le contenu du crossover Don't Starve est désormais disponible sur PlayStation, Xbox, Switch et Mobile !

De nouveaux objets et familiers

Un nouveau boss : Deerclops

Un nouveau monde spécial de graines

Emotes

Il y a 3 nouvelles réalisations à débloquer : Just Desserts! Boots of the Hero Hey! Listen!

Vous pouvez maintenant personnaliser la couleur de votre curseur !

La liste des crédits est désormais accessible directement depuis la page d'accueil.

Dans les paramètres, vous pouvez maintenant choisir entre différents profils d'expansion/réduction/fermeture pour les pages de l'interface utilisateur. Amélioration ! Le câblage a été amélioré et optimisé

Nous avons amélioré les mécanismes de filtre et de recherche existants dans l'artisanat et la duplication.

Vous pouvez désormais réinitialiser les paramètres au niveau d'un onglet, sans avoir à tout réinitialiser.

L'écran de sélection des mondes a été amélioré et affiche davantage d'informations.

Certaines pages de l'interface utilisateur, comme le menu Reforge et certains animaux de stockage, ont maintenant une icône dédiée.

Vous pouvez maintenant basculer entre l'artisanat et la duplication sans que les deux menus soient associés à un groupe de pages.

Les statuts de pages étendues/réduites/fermées sont sauvegardés entre les sessions. Corrigé ! Correction d'un problème de plantage lors de l'ouverture de la boutique du peintre à Noël.

Correction d'un problème de déroutement du jeu en multijoueur lors de la réouverture d'un coffre alors que l'inventaire était ouvert.

Correction d'un problème de plantage lors du placement de meubles lors de la construction à partir de l'inventaire.

Correction d'un problème où certains objets du monde étaient incorrectement positionnés en cas de gravité inversée.

Correction d'un problème mineur où certains champs d'édition de texte (comme le coffre) acceptaient un nombre illimité de caractères.

Correction d'un problème où la grille de placement disparaissait lors du passage d'un élément non grillagé à un élément grillagé.

Source : 505games