Temtem - Le Pokémon-Like MMO Espagnol enfin disponible sur Nintendo Switch

De son financement record à plus d'un demi-million d'euros en 2018 en passant par son alpha en 2020, jusqu'à sa version finale parue ce 6 septembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le Pokémon-Like MMO espagnol Temtem a su faire son bonhomme de chemin. Capture de Temtem sauvages, combats entre dresseur, aventure solo ou multijoueur, et même personnalisation d'habitation, il ne reste plus qu'à voir si toutes ces années d'attente valaient finalement la peine. Seules les ventes nous le diront. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous, et vous invitons dans l'espace commentaire à donner vos premiers avis sur le titre.

Temtem est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures. Partez à l'aventure dans l'Archipel Aérien en compagnie de vos Temtem ! Capturez des Temtem sauvages, affrontez d'autres Dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l'aventure d'un ami et explorez un monde en ligne dynamique ! Tous les enfants rêvent de devenir des Dresseurs de Temtem, afin d'explorer les six îles de l'Archipel Aérienz, de découvrir de nouvelles espèces et de se faire des tas d'amis en chemin ! Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous lancer dans une aventure épique et réaliser tous ces rêves ! Capturez de nouveaux Temtem dans les îlots flottants d'Omninésie. Affrontez d'autres Dresseurs sur les plages de Deniz ou faites des échanges avec vos amis au beau milieu des plaines de cendres de Tucma. Contrecarrez les plans de l'horripilant Clan Belsoto qui n'aspire qu'à prendre le contrôle de tout l'Archipel, battez les huit Maîtres de Dojo et devenez le Dresseur de Temtem ultime ! Campagne scénarisée: Voyagez à travers six îles pittoresques et lancez-vous dans une grande aventure pour devenir un Dresseur de Temtem d'exception, tout en luttant contre le maléfique Clan Belsoto !



Monde en ligne: L'époque des voyages en solo est révolue. Dans Temtem, vous pourrez découvrir un monde massivement multijoueur. Vous serez rejoint par des Dresseurs du monde entier. Vous pourrez les voir évoluer autour de vous, vivre l'aventure à vos côtés, et les affronter afin d'espérer devenir le plus grand des Dresseurs de Temtem !



Aventure en mode coopératifL: Vous serez en mesure d'unir vos forces à celles d'un ami à tout moment, afin d'œuvrer ensemble vers un objectif commun. Capturez de nouveaux Temtem, explorez une Route ou affrontez un Maître de Dojo, le tout aux côtés d'un ami dans de palpitants combats en duo !



Habitations: Achetez-vous une maison à l'Orée des Atolls, et redécorez-la comme il vous plaira ! Équipez-vous de nouveaux meubles, colorez vos murs, puis invitez vos amis chez vous !



Personnalisation: Relookez votre personnage afin qu'il se démarque parmi tous les joueurs et obtenez de nouveaux objets cosmétiques en affrontant d'autres Dresseurs. Choisissez un chapeau débile, un sweat confortable, un joli pantalon, et vous voilà parti ! À moins que vous ne préfériez porter un cosplay intégral de votre Temtem préféré ?



Compétition: Commencez par choisir 8 Temtem, puis la phase de « Sélection / Élimination » débutera. Chacun à votre tour, vous et votre rival pourrez choisir vos Temtem et bannir ceux de l'adversaire. Une fois toutes les décisions prises, vous vous retrouverez avec une équipe de 5 Temtem et le combat pourra commencer !

Source : Nintendo