Tchia : une magnifique lettre d'amour à la Nouvelle-Calédonie sur Nintendo Switch

Quand on aime les jeux vidéo, et plus spécialement quand on est un gamophile, qui est aux jeux vidéo ce qu'un cinéphile est au cinéma, on se doit d'être curieux et de sortir des chemins battus.

Sorti il y a moins de quinze jours sur Nintendo Switch, Tchia est clairement un jeu à découvrir. Développé par le studio Awaceb, le jeu se présente comme "une lettre d'amour à la Nouvelle-Calédonie", un ensemble d'îles et d'archipels du pacifique dont sont issus les co-fondateurs du studio et une grande partie de l'équipe de développement.

Sorte de "Breath of the Wild" rempli de magie et d'aventures, Tchia est un excellent jeu qui nous permet de découvrir la culture et la beauté de la Nouvelle-Calédonie à travers une histoire racontée en Français et en Dréhu (les langues officielles de la Nouvelle-Calédonie) évoquant notamment le passage à l'âge adulte.

Extrêmement bien réalisé et bourré d'humour inattendu, alternant de moments de pure poésie avec des phases d'exploration et des intermèdes musicaux, Tchia fait partie de ces jeux qu'on a envie de soutenir et de faire connaître. Le titre n'est cependant pas dénué de (petits) défauts et d'approximation mais rien qui ne vienne réellement gâcher le plaisir de la découverte...

Pour en savoir plus, il faudra malgré tout attendre notre test complet. En attendant, retrouvez sur cette page une présentation du jeu et une vidéo de gameplay.

Pour rappel, Tchia est disponible sur PlayStation et Nintendo Switch. Sur l'eShop, le jeu est actuellement à 29,99€ (voir ici). Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

Partez dans une grande aventure tropicale en monde ouvert pour arracher le père de Tchia aux griffes de Meavora, l'infâme tyran de l'archipel. Grimpez, planez, nagez et voguez à travers de somptueuses îles en explorant un bac à sable avec moteur physique. Affrontez les soldats de tissu créés par Meavora dans des combats ouverts qui font la part belle à votre créativité. Contrôlez n'importe quel animal ou objet que vous croisez, faites-vous de nouveaux amis et jouez de votre ukulélé parfaitement fonctionnel. Une histoire de passage à l'âge adulte poétique inspirée par la Nouvelle-Calédonie. TRANSFERT D'ÂME Le don de Tchia vous permet de prendre le contrôle de tous les animaux ou objets que vous trouvez. Utilisez leurs gameplays et compétences uniques pour voyager, résoudre des énigmes et trouver des secrets. Volez avec les oiseaux, explorez l'océan avec les poissons ou déterrez des trésors avec les chiens. Plus de 30 animaux jouables et des centaines d'objets. EXPLORATION ET DÉPLACEMENTS Sautez et planez pour traverser un vaste archipel et utilisez le système de Figures pour faire de superbes cascades et piquets. La mécanique d'escalade libre vous permet de grimper partout dans le monde et sans restriction, y compris sur les arbres basés sur la physique. Naviguez sur votre bateau personnalisable sur des lagons turquoises et plongez à proximité de récifs de corail et d'épaves. COMBAT ET RENCONTRES Affrontez les Maano : d'étranges ennemis issus de morceaux de bois et de tissu. Restez mobile, improvisez et utilisez tous les talents de Tchia pour surmonter ces intenses confrontations. Vous pouvez aussi relever le défi des épreuves mystiques des totems. HISTOIRE ET MUSIQUE Avec Tchia, embarquez pour une aventure sincère et rencontrez un ensemble de personnages variés inspirés des cultures néo-calédoniennes. Votre voyage sera ponctué de cinématiques entièrement animées avec des voix en langue traditionnelle tandis qu'une bande-son orchestrale imprégnée de sons locaux créera un monde unique et immersif. UKULÉLÉ Que vous grattiez tout seul ou avec les PNJ, votre ukulele entièrement jouable sera un compagnons de confiance tout au long du jeu. Utilisez-le à des moments importants de l'histoire pendant des passages rythmiques ou jouez des mélodies déverrouillables à n'importe quel moment dans le monde ouvert pour déclencher des événements spéciaux et attirer des animaux, faire tomber le pluie... PERSONNALISATION ET OBJETS Travaillez le style des habits et du bateau de Tchia avec des centaines d'objets cosmétiques déverrouillables allant d'un look traditionnel à des options hyperboliques. En chemin, vous pourrez aussi déverrouiller des outils utiles et amusants comme une lampe torche, un lance-pierre, une boussole, un appareil photo... NOUVELLE-CALÉDONIE Le monde de Tchia est inspiré de la Nouvelle-Calédonie, une petite île dans l'océan Pacifique, terre natale des co-fondateurs d'Awaceb. Le jeu puise dans les paysages locaux riches et variés, les cultures, la musique, les langues, le folklore et les traditions pour créer un monde fictif et raconter une histoire universelle que tout le monde peut comprendre et apprécier. Des professionnels locaux prêtent leurs voix aux personnages en langue traditionnelle, qui sont sous-titrés dans de nombreuses langues dont l'anglais, le français, le russe, le chinois, l'allemand et bien plus encore. Vous voulez continuer à vous détendre dans l'archipel de Tchia ? La mise à jour gratuite de Tchia comprend 8 nouveaux pouvoirs pour rendre votre exploration plus amusante encore : mode acrobate, torche humaine ou encore super bateau ! Vous pourrez aussi revêtir de nouvelles tenues et tous les accessoires vous donneront dorénavant des avantages supplémentaires, comme un bonus d'endurance ou des capacités spéciales.

Source : Awaceb